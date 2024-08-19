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Tarsus'ta market yangınında hasar oluştu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan markette hasar oluştu.

H.K'nin Gazipaşa Mahallesi 1908 Sokak'taki işletmesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Markette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Tarsus mersin Yaşam Güncel Haberler

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