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Tarsus'ta LNG Yüklü Tankerde Yangın Çıktı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin tekerleklerinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tankerde hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin tekerleklerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, V.E. idaresindeki 31 ATM 298 kupa plakalı ve tankerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LGN) yükü bulunan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekti.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tankerde hasar oluştu.

Soğutma yapılan tankerdeki LGN'nin başka bir araca aktarılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan yangından dolayı güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyolun Tarsus-Adana istikameti ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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