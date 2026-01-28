Haberler

Tabancayla kuyumcuya girip 100 gram altını aldı, havaya ateş açıp kaçtı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kuyumcu dükkanına silah zoruyla girip 100 gram altın çalan İ.Y. polis tarafından yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyumcu dükkanına girip silah zoruyla 100 gram altını alarak kaçan İ.Y., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, altınları kaçarken düşürdüğünü söylediği öğrenildi. İ.Y.'nin kumar borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilirken, ekipler altınları arıyor.

Öte yandan, soygun anı, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde müşteriler varken içeri giren İ.Y.'nin altını aldıktan sonra tabanca çekip kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti