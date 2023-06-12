Tarsus'ta kurbanlık satış fiyatları belirlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kurban Bayramı'nda satılacak küçük ve büyükbaş hayvanların kilogram fiyatları açıklandı.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Tarsus Kasaplar Odası tarafından oluşturulan komisyon, kurbanlık fiyatlarının belirlemesi için Hükümet Konağı'nda toplantı yaptı.

Görüşmede, kurbanlık olarak satılacak koyun ve keçilerin kilogram fiyatı 130 lira, büyükbaş hayvanların ise 150 lira olarak kararlaştırıldı.

Toplantıda, kurbanlık satış ve kesim yerleri de belirlendi.