Tarsus'ta kurbanlık satış fiyatları belirlendi Mersin'in Tarsus ilçesinde, kurbanlık olarak satılacak küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatları belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde, kurbanlık olarak satılacak küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatları belirlendi. Fiyat belirlemek için oluşturulan komisyon, Tarsus Ziraat Odası'nda toplantı yaptı. Toplantıda, kurbanlık olarak satılacak koyun ve keçilerin kilogram fiyatı 68 lira, büyükbaş hayvanların ise 65 lira olarak belirlendi. Komisyonda, Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan yer aldı. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Mersin Tarsus Güncel Haberler

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