TARSUS'TA KUMAR OYNATAN 3 İŞLETMEYE CEZA KESİLDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynatan 3 işletmeye para cezası kesilirken sahipleri gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması kapsamında ilçesindeki 13 işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kıraathane olarak işletilen 3 işyerinin sahipleri R.B., M.F. ve A.A., hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatılırken adli mercilere sevk edildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı. Kumarda kullanılan 539 lira, okey tahtası, iskambil kağıtları ve pullar ele geçirildi. Ayrıca; 3 işyerine kapalı alanda tütün içme yasağını ihlalden toplam 22 bin 359 lira idari para cezası uygulanırken 145 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Basit yaralama suçundan aranan İ.A. isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel