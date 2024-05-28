Üye Girişi
Haberler

Tarsus'ta köprü altında sıkışan otobüs vinç yardımıyla çekildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, karavan olarak kullanılan bir otobüs köprü altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, vinç yardımıyla otobüsü çıkarttı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde köprü altında sıkışan otobüs, vinç yardımıyla çekildi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve karavan olarak kullanılan 35 ANK 375 plakalı otobüs, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde 3,5 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçerken sıkıştı.

Araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çevrede önlem almasının ardından otobüs, vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Mersin Tarsus Olay Trafik Yaşam Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title