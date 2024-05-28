Tarsus'ta köprü altında sıkışan otobüs vinç yardımıyla çekildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, karavan olarak kullanılan bir otobüs köprü altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, vinç yardımıyla otobüsü çıkarttı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde köprü altında sıkışan otobüs, vinç yardımıyla çekildi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve karavan olarak kullanılan 35 ANK 375 plakalı otobüs, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde 3,5 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçerken sıkıştı.
Araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çevrede önlem almasının ardından otobüs, vinç yardımıyla çıkartıldı.