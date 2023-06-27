Tarsus'ta Kırklarsırtı Mahallesi'nde 1200 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı
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Tarsus Belediyesi, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bin 200 ton sıcak asfalt çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada 650 metrelik yolda toplamda bin 200 ton sıcak asfalt kullanıldı.
Tarsus Belediyesi, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bin 200 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.
Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçeye daha rahat ve konforlu yollar kazandırmak amacıyla Kırklarsırtı Mahallesi 2657. Sokak'ta asfalt çalışması başlatıldı. 650 metrelik yolda toplamda bin 200 ton sıcak asfalt kullanıldı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, asfalt çalışmalarına ilişkin, "Vatandaşlarımızın talepleri dikkate alarak, kentimizin konforlu yollara kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarsus'un çehresini yenileyerek yeni yollar kazandırıyoruz" dedi.