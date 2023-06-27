Tarsus'ta Kırklarsırtı Mahallesi'nde 1200 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı

Tarsus Belediyesi, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bin 200 ton sıcak asfalt çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada 650 metrelik yolda toplamda bin 200 ton sıcak asfalt kullanıldı.