Tarsus'ta Kayıp Kişinin Cesedine Ulaşıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. Mahmut Cenik'in vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, 2 çocuk babası Mahmut Cenik'ten (48) haber alamayan yakınları polise başvurdu.
Polis, halkla çevrede arama çalışması başlattı.
Aramalar sonucunda Cenik'in Yunus Emre Mahallesi ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
İncelemede Cenik'in vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulduğu görüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma sonrası cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel