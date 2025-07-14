Tarsus'ta Kavga Sonrası Açılan Ateşle Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada N.U. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Salim Takan (30), yoğun bakımda devam eden tedavisinin 587inci günü yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 18 Mayıs gün Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Salim Takan, iddiaya göre kavga ettiği N.U. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Takan, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından gözaltına alınan N.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Takan, 58 gün sonra doktorların müdahalesini rağmen hayatını kaybetti. Takan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.