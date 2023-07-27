Tarsus'ta kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçenin Şehit Mustafa Mahallesi Muaffak Uygur Caddesi'ndeki bir kafede yaşanan tartışma tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Polisin olaya müdahale etmesiyle birlikte kavga eden gruplar kaçarak gözden kayboldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde caddede iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İlçenin Şehit Mustafa Mahallesi Muaffak Uygur Caddesi'ndeki bir kafede dün gece iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli- yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki ev sahipleri polise haber verdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan kavgada iki grubun zaman zaman dinlendikleri, ardından kavgaya devam ettikleri görüldü. Polisin geldiğini gören grup kaçarak gözden kayboldu. (DHA)