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Tarsus'ta kamyonetin çarptığı köpek yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonetin çarptığı 'Mutlu' adlı köpek yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, güvenlik kamerasına yansıyan anlar büyük tepki topladı. Yaralı köpek ise tedavi altına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonetin çarptığı 'Mutlu' adlı köpek, yaralandı. Sürücü durmadan yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkisindeki Tarsus Belediyesi Hayvan Bakımevi'nin önünden geçen yolda meydana geldi. 1 yıl önce tüfekle vurulduğu için arka bacaklarından birini kaybeden, ardından bakımevinde bakılmaya başlanan köpeğe bu kez araç çarptı. Barınak önündeki yolda görevlilerin 'Mutlu' ismini verdiği köpeğe, yattığı sırada kamyonet çarptı. Kamyonet 'Mutlu'nun üzerinden geçerken, sürücü durmadan yoluna devam etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek, hayati tehlike atlattı.

'BAĞIRMALARA RAĞMEN DURMUYOR'

Gözetim altında tedavisi sürecek köpeğe ilişkin Tarsus Belediyesi'nden Veteriner Hekim Nuri Tehneldere, Patili dostumuz 'Mutlu', 12 Ocak Cuma günü saat 11.45 civarı bir vatandaş tarafından eziliyor ve vatandaş tüm uyarılara, bağırmalara rağmen durmuyor. Köpeğin halini bile merak etmeden yoluna devam ediyor. Köpeği 12 Ocak günü tedavi altına aldık. Bugün dördüncü gün, 'Mutlu' çok daha 'Mutlu', hayat riskini büyük oranda atlattı. Bu hayvan yaşayacak diyebiliriz artık. Zaten engelli olduğu için sağ arka ayağı yok ama şu an burada tedavisini tamamen Tarsus Belediyesi olarak üstlendik. Kendi kendimize köpeğimizi tedavi ettik. Eğer sahiplenmek isteyen olursa 'Mutlu'yu sahiplendirebiliriz. Belediye Başkanımız Doktor Haluk Bozdoğan'ın engelli canlar üzerine ne kadar ilgili ve alakalı olduğunu biliyoruz. Zaten belediye barınağımızın arka tarafında Rehabilitasyon Merkezi açıldı dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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