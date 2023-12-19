Tarsus'ta Kamyonet Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen kamyonetin altında kalan bir yaya hayatını kaybetti. Kazada sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan yaya hayatını kaybetti.
M.K'nin kullandığı 33 V 4927 plakalı kamyonet, Taşçılı Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Şahin, devrilen kamyonetin altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaşamını yitirdiğini belirlediği Şahin'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Sürücü, polis merkezine götürüldü.