Tarsus'ta Kamyon ve Tır Çarpışması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda çarpışan tüp yüklü kamyon ve tır ile alevlerin sıçradığı ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Kaza sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve otoyol yeniden ulaşıma açıldı.