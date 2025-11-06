Haberler

Tarsus'ta Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı

Tarsus'ta Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarında sıkma satışı yapılan çadırın önüne devrilen kamyonun şoförü yaralandı. İşletme sahibi, yaşanan panik nedeniyle 'bir felaketten döndük' açıklamasında bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yol kenarında sıkma satışı yapılan çadırın önünde devrilen kamyonun şoförü yaralandı. İşletme sahibi Halil İbrahim Başaran, "Gerçekten bir felaketten döndük" dedi.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Çamlıyayla kara yolu Meşelik mevkisinde meydana geldi. Kemal A.'nın kontrolünü yitirdiği 01 ANC 005 plakalı yem yüklü kamyon, yol kenarında sıkma satışı yapılan çadırın önüne devrildi. Kazada, kamyon şoförü Kemal A. yaralandı. Çadırda bulunanlar panik yaşarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı.

'FELAKETTEN DÖNDÜK'

İşletme sahibi Halil İbrahim Başaran, büyük panik yaşadıklarını belirterek, "Birden gürültü koptu, sonra kamyon iş yerimizin önüne yan yatarak, durdu. Gerçekten bir felaketten döndük" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
