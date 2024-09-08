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Tarsus'ta kadın cinayeti: Öldürülen kadın toprağa verildi, saldırgan intihar etti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay tarafından öldürülen Feriye Gözüala toprağa verildi. Saldırganın ağır yaraladığı Hamiyet G.'nin tedavisi sürüyor. Olayın sebebi ise barışmak istemesi ve reddedilme oldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay (36) tarafından öldürülen Feriye Gözüala (25) toprağa verildi. Olayın ardından intihar eden Gençay'ın ağır yaraladığı Hamiyet G.'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Gençay'ın, 3 yıl önce sevgili olduğu ancak birkaç ay önce ayrıldığı Hamiyet G. ile barışmak için yanına gittiği, reddedilince de olayın yaşandığı belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. İşçi olarak çalıştıkları fabrikadan çıkan Hamiyet G. ve arkadaşı Feriye Gözüala servisten indikten sonra yanlarına Çetin Gençay geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti. Gözüala, olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hamiyet G. ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan Gençay, 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Feriye Gözüala'nın cenazesi, Çamlıyayla ilçesindeki Fakılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BARIŞMAK İÇİN İŞ YERİNE GİTMİŞ

Çetin Gençay'ın 3 yıl önce sevgili olduğu, birkaç ay önce de ayrıldığı Hamiyet G. ile konuşup barışmak için yanına gittiği, reddedilince de hem onu hem de yanındaki arkadaşı Feriye Gözüala'yı vurup intihar ettiği belirtildi. Tedavisi devam eden Hamiyet G.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Çetin Gençay'ın cenazesinin ise bugün Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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