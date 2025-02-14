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Tarsus'ta Kaçak Hayvan Ele Geçirildi

Tarsus'ta Kaçak Hayvan Ele Geçirildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde kaçak yollarla getirilen maymun ve 3 sincap bulundu. Ekipler, yasaklı hayvanların satışına ilişkin yapılan ihbar üzerine adrese gitti. Ele geçirilen hayvanlar doğal yaşam alanlarına geri dönecek.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap bulundu.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Eski Ömerli Mahallesi'ndeki B.Y.U'ya (27) ait ikamette beslenmesi ve ticareti yasaklı hayvanların satıldığı ihbarını aldı.

Adrese giden ekipler, evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap buldu.

El konulan hayvanlar Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Hayvanların, Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.

B.Y.U. hakkında da adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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