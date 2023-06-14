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Tarsus'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 2 Yaralı

Tarsus'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet D. idaresindeki 01 ADG 453 plakalı işçi servisi ile Necati Ü. yönetimindeki 33 NH 274 plakalı servis Alifakı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Mersin Tarsus Güncel Haberler

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