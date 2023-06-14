Tarsus'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 2 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ahmet D. idaresindeki 01 ADG 453 plakalı işçi servisi ile Necati Ü. yönetimindeki 33 NH 274 plakalı servis Alifakı Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.