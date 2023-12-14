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Tarsus'ta İşçi Kolunu Pres Makinesine Kaptırdı

14 Aralık 2023 14:22 Güncelleme: 14:23 Abone Ol

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir atölyede çalışan işçi, kolunu pres makinesine kaptırarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.