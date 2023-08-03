Tarsus'ta inşaat alanında mühendis çukura düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaat alanındaki sondaj çukuruna düşen mühendis yaralandı.

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki Küçük Minare Camisi'nin restorasyonunda çalışan inşaat mühendisi Ayşe M, henüz bilinmeyen nedenle sondaj için kazılan 3,5 metrelik çukura düştü.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ayşe M, ekiplerin çalışmasıyla çukurdan çıkarılıp ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.