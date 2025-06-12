Tarsus'ta Hasarlı Camiden Hırsızlık Olayı

Tarsus'ta Hasarlı Camiden Hırsızlık Olayı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, ibadete kapatılan bir caminin elektrik kabloları ve ses sistemi çalındı. Durumu fark eden mahalleli durumu polise bildirdi, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hasarlı olması nedeniyle ibadete kapatılan caminin elektrik sağlayan bakır kabloları ile ses sistemi çalındı.

Anıt Mahallesi'ndeki ibadete kapalı Yavuz Sultan Selim Camisi'nden ezan sesi gelmediğini fark eden mahalleli durumu polise bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, hasarlı caminin elektrik sağlayan bakır kablolar ile ses sisteminin çalındığını tespit etti.

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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