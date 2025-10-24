Tarsus'ta Harabe Evde Ölü Bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde 21 yaşındaki Efe Ali Avcı, kullanılmayan bir harabe evde ölü bulundu. Mahalle sakinleri kötü koku nedeniyle durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Efe Ali Avcı (21), harabe bir evde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri kullanılmayan harabe evden kötü koku gelmesi üzerine bahçe kapısından girip, camdan baktıklarında yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Ölen kişinin Efe Ali Avcı olduğu ve cesedin 4 gündür aynı yerde durduğu tespit edildi.
Avcı'nın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),