Tarsus'ta Hamile Kadını Satırla Öldüren Adam Yakalandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce çıkan Murat Biçer (45), 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) satırla öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici cinayetinden 24 yıl hapis yatıp, 8 ay önce çıkan Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı 7 aylık hamile eşi Serap Biçer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşini öldürdü. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETTEN SONRA TORUNUNU KAÇIRMIŞ

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldüren Murat Biçer'in, cinayetin ardından 5 yaşındaki torununu alıp, kayıplara karıştığı öğrenildi. Biçer'in bir taksiciyi gasbedip öldürdüğü, bu nedenle 24 yıl cezaevinde yattığı da belirtildi. (DHA)