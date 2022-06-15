Tarsus'ta hacı kafilesi için uğurlama töreni yapıldı
AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 55 kişi, dualarla uğurlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 55 kişi, dualarla uğurlandı.
Tarsus Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hacı adayları için Ulu Cami'nin önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Törende, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve dua okundu.
Müftü Ali Can, hac farizasını yerine getirecek vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.
Törenin ardından aileleriyle vedalaşan hacı adayları, dualarla uğurlandı.
AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel