Tarsus'ta Güneş Enerjisi Onarımı Yaparken Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde çatıdaki güneş enerjisi sistemini onaran R.Ç., dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan R.Ç. kurtarılamadı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin çatısındaki güneş enerjisini onardığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kuşçular Mahallesi'ndeki evinin çatısında bulunan güneş enerjisindeki arızayı gidermek isteyen R.Ç. çatıya çıktı.
R.Ç, çatıda çalışırken dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan R.Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
R.Ç'nin cesedi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel