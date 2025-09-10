Haberler

Tarsus'ta Güneş Enerjisi Onarımı Yaparken Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde çatıdaki güneş enerjisi sistemini onaran R.Ç., dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan R.Ç. kurtarılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin çatısındaki güneş enerjisini onardığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kuşçular Mahallesi'ndeki evinin çatısında bulunan güneş enerjisindeki arızayı gidermek isteyen R.Ç. çatıya çıktı.

R.Ç, çatıda çalışırken dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan R.Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

R.Ç'nin cesedi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Memur maaş promosyonunda ilk rakamlar geldi: 90 ile 138 bin TL arasında

Memurları mest edecek rakamlar! 90 ile 138 bin TL arası ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç: Onu daha çok seviyordu

Annesi ve üvey kardeşini öldürdü, ifadesi kan donduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.