Tarsus'ta Gerçekleşen Cinayetle İlgili 10 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen cinayetle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı yerde geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın öldürülmesiyle ilgili 10 kişilik bir grup tespit edildi ve gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen cinayetle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde 1 şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Yürütülen titiz çalışma ve araştırma sonucunda 10 kişilik bir grubun evine gittikleri şahsı yaşanan tartışma sonrasında öldürdüğü tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN