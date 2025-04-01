Tarsus'ta Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 918. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel