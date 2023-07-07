Tarsus'ta Ev ve Okul Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ev ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi. Zanlılar gözaltına alınırken, evler ve okuldan çalınan çok sayıda eşya ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.