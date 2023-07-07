Tarsus'ta Ev ve Okul Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, ev ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi. Zanlılar gözaltına alınırken, evler ve okuldan çalınan çok sayıda eşya ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, ev ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 5 ev ve bir okuldan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.
Kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, zanlılar gözaltına alındı, adreslerde evler ve okuldan çalındığı belirlenen çok sayıda eşya ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.