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Tarsus'ta Elektrik Santralinde İşçi Yaralandı

Tarsus'ta Elektrik Santralinde İşçi Yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki elektrik santralinde bakım çalışması yapan bir işçi, türbin tesisatının bulunduğu alana düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçi, hastaneye sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik santralindeki türbin tesisatının bulunduğu alana düşmesi sonucu yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Berdan Barajı yerleşkesindeki santralde işçi M.E.Ç, bakım çalışması sırasında türbin tesisatının bulunduğu alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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