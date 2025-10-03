Haberler

Tarsus'ta Düşen Asansördeki Ölümde 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pelin Yaşot Kıyga ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dört şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, asansör kabininin arızalanarak -1. kata düşmesi sonucu gerçekleşti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düşen asansördeki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanda 30 Eylül'de asansörün -1. kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bir önceki asansör firmasının yetkilisinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tarsus ilçesinde, apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandıktan sonra -1. kata düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Eşini kabinden kurtarmaya Gökhan Kıyga da ayağından yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında asansör firmasının yetkilisi, asansörün denetimini yapan personel ve apartman yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
