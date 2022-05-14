Tarsus'ta Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Haberler

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Tarsus'ta Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Tarsus'ta Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Avcı, programda, Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır etkinlik yapamadıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar savunucusu olacağız. Tüm çiftçilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmesini temenni eder, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım." dedi.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Dünya Çiftçiler Günü, Tarsus, Mersin, Mayıs, Güncel, Haberler

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