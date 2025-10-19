Haberler

Tarsus'ta Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğün salonu önünde yaşanan tartışmada 14 yaşındaki bir genç, tabancayla çevredekilere ateş açarak 5 kişiyi yaraladı. Olay sonrası kaçan genç için polis ekipleri çalışma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde çıkan tartışmada 5 kişi silahla yaralandı.

Yeşil Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada babası H.E'nin de tartışanlar arasında olduğunu gören 14 yaşındaki İ.E, tabancayla çevredekilere ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği A.E. (44), S.E. (39), M.E. (60), N.K. (59) ve Ö.F.F. (22) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.E'nin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
