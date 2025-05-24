Tarsus'ta Drift Yapan Sürücülere 99 Bin TL Ceza

Tarsus'ta Drift Yapan Sürücülere 99 Bin TL Ceza
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Mersin'in Tarsus ilçesinde drift yapan iki otomobilin sürücüsüne toplamda 99 bin 753 TL ceza kesildi. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışma sonucunda sürücülerin kimliğini belirleyip ceza uyguladı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 otomobilin sürücüsüne toplam 99 bin 753 TL cezai işlem uygulandı.

Otoyol Jandarma ekipleri, Tarsus'ta 2 otomobilin dinlenme tesisinde drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı ihbarıyla çalışma başlattı. Araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinde drift yapan 2 otomobil ile sürücüleri tespit edildi. Jandarma tarafından yakalanan sürücülere 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Drift yapmak' suçlarından toplam 99 bin 753 TL idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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