Tarsus'ta Drift Yapan Sürücülere 99 Bin TL Ceza
Mersin'in Tarsus ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 otomobilin sürücüsüne toplam 99 bin 753 TL ceza kesildi. Jandarma, araçların sürücülerini tespit edip cezai işlem uyguladı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 otomobilin sürücüsüne toplam 99 bin 753 TL cezai işlem uygulandı.
Otoyol Jandarma ekipleri, Tarsus'ta 2 otomobilin dinlenme tesisinde drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı ihbarıyla çalışma başlattı. Araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinde drift yapan 2 otomobil ile sürücüleri tespit edildi. Jandarma tarafından yakalanan sürücülere 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Drift yapmak' suçlarından toplam 99 bin 753 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel