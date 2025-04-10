Tarsus'ta Döner İşletmeleri Hijyen Denetiminden Geçti
Mersin'in Tarsus ilçesinde döner satışı yapan işletmeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. İşletmelerin hijyen koşullarına uyumları kontrol edildi ve mevzuata uygun çalıştıkları belirlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde döner satışı yapan işletmeler denetlendi.
Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince dönercilerde gerçekleştirilen çalışmada iş yerlerinin hijyen koşullarına uyup uymadığı kontrol edildi.
Denetim yapılan işletmelerin mevzuata uygun şekilde çalışmalar yaptığı belirlendi.
İlçede benzer denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel