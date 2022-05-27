Tarsus'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Haberler

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Tarsus'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Tarsus'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Gülek Mahallesi'nde Ahmet Güler'in (60) idaresindeki 33 NH 563 plakalı taş yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Ahmet Güler, Traktör, Tarsus, Güncel, Haberler

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