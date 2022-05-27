Tarsus'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Haberler

Tarsus'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Gülek Mahallesi'nde Ahmet Güler'in (60) idaresindeki 33 NH 563 plakalı taş yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel