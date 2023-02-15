Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus'ta deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına karşı denetim gerçekleştirdi

Güncel Haberler

Tarsus'ta deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına karşı denetim gerçekleştirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına karşı işletmelere yönelik denetim yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına karşı işletmelere yönelik denetim yaptı.

Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fahiş fiyat artışlarına karşı ilçedeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimleri sırasında ürünlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle bazı işletmelere uyarılarda bulundu.

Öte yandan, menşei belli olmayan 73 kilogram sucuğun bulunduğu işletmeye de idari işlem uygulandı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Tarsus Belediyesi Mersin Zabıta Tarsus Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title