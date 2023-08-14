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Tarsus'ta Denizde Kaybolan Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğer kişi ise aranıyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesi ile Adana'nın Tuzla Mahallesi arasında denize giren 68 yaşındaki Necati Kışoğlu ile 30 yaşındaki Ramazan Balyoz aşırı dalga nedeniyle denizde çırpınmaya başladı. Sahildeki diğer vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen su altı arama ekipleri Necati Kışoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ramazan Balyoz'u ise arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Tarsus Tuzla Adana Güncel Haberler

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