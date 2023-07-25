Tarsus'ta çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin tabancayla vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin tabancayla vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Caddesi'nde Ahmet A. (28), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.E.A. tarafından tabancayla vuruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmet A, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ahmet A'yı yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, Ahmet A'nın kurtulmak için bir iş yerine sığınması ve zanlının saldırıyı gerçekleştirmesi güvenlik kamerasına yansıdı.