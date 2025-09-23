Tarsus'ta Cezaevi Ring Aracı Devrildi: 12 Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde devrilen cezaevi ring aracındaki 5'i mahkum, 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alifakı-Tarsus kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 BP 8114 plakalı cezaevi ring aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan 5'i mahkum, 12 kişiyi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.