Tarsus'ta buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Tarsus'ta buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü. Çakırlı Mahallesi'nde 3 çiftçiye ait buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 12 dönümlük alanda ekili buğday, yangında zarar gördü. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Mersin Tarsus Güncel Haberler

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