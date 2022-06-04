Tarsus'ta buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Tarsus'ta buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü.
Çakırlı Mahallesi'nde 3 çiftçiye ait buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaklaşık 12 dönümlük alanda ekili buğday, yangında zarar gördü.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel