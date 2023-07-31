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Tarsus'ta Boğulma Vakalarına Karşı Uyarılar

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Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, baraj ve sulama kanallarında meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tarsus ilçesindeki bazı göl, gölet, baraj ve sulama kanalları çevresinde boğulma vakalarına karşı faaliyet yürütüldü. Vatandaşlara suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, baraj ve sulama kanallarında meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Tarsus ilçesindeki bazı göl, gölet, baraj ve sulama kanalları çevresinde boğulma vakalarına karşı faaliyet yürüttü.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, çocuklara da suya girmelerinin tehlikeli ve yasak olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Jandarma Mersin Tarsus Güncel Haberler

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