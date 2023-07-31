Tarsus'ta Boğulma Vakalarına Karşı Uyarılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, baraj ve sulama kanallarında meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tarsus ilçesindeki bazı göl, gölet, baraj ve sulama kanalları çevresinde boğulma vakalarına karşı faaliyet yürütüldü. Vatandaşlara suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı.