Tarsus'ta Baba, Oğlunu ve Arkadaşını Tüfekle Yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 69 yaşındaki baba, tartıştığı oğulları ve bir arkadaşına av tüfeğiyle ateş açtı. Olay sonrası baba gözaltına alındı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı oğlu ile yanındaki arkadaşını tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı.

Aliefendioğlu Mahallesi'nde İ.T. (69), henüz bilinmeyen nedenle oğulları K.T. (41) ve H.T. (39) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından evinden av tüfeğini alan İ.T, pikapla olay yerinden kaçmaya çalışan iki oğlu ile yanlarındaki arkadaşı C.U'ya ateş etti.

Saçmaların isabet etmesi sonucu H.T. ve yanındaki arkadaşı C.U. yaralandı.

Pikaba binen yaralılar, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hal kavşağında sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

