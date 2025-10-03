Tarsus'ta Asansör Kazasında Ölüme Sebep Olma Soruşturması

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Pelin Kıyga'nın (27) hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski ve yeni asansör firması yetkililerinin de bulunduğu S.S. (41), M.K. (45), M.A. (32) ve F.M.C. (46) adliyeye sevk edildi.

Olay, 1 Ekim sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga (34), yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza ve Gökhan Kıyga'nın eşini kurtarmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARIZALAR WHATSAPP GRUBUNDA KONUŞULMUŞ

Kıyga'nın hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eski asansör firması yöneticisi S.S., yeni asansör firması yöneticisi M.K. ile çalışanı M.A. ve site yöneticisi F.M.C. gözaltına alınırken, 17 kişinin de ifadesine başvuruldu. Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., M.K., M.A. ve F.M.C., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan adliyeye sevk edildi.