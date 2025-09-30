Haberler

Tarsus'ta Asansör Kazasında Hayatını Kaybeden Pelin Kıyga Toprağa Verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde asansör kazasında hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Ailesi ve yakınları tarafından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabininde hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kıyga, Tarsus Güney Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından dualarla toprağa verildi.

