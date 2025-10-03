Haberler

Tarsus'ta Asansör Kazasında 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın asansör kazasında yaşamını yitirirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde apartmanda düşen asansördeki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanda 30 Eylül'de asansörün -1. kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) yaşamını yitirdiği olayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bir önceki asansör firmasının yetkilisinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Tarsus ilçesinde 30 Eylül'de apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandıktan sonra -1. kata düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Eşini kabinden kurtarmaya çalışan Gökhan Kıyga da ayağından yaralanmıştı.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında asansör firmasının yetkilisi, asansörün denetimini yapan personel ile apartman yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
