Tarsus'ta Asansör Faciası: 33 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanda meydana gelen asansör arızası sonucu 33 yaşındaki Pelin Yaşot Kıyga hayatını kaybetti. Eşi Gökhan Kıyga'nın kurtarma çabası sırasında yaralandığı olayda, kadının cenazesi defnedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti.

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandı.

Daha sonra asansörün -1. kata düştüğünü duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bu sırada, kadının eşi Gökhan Kıyga eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kıyga'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Güney Mezarlığına getirildi.

Ayağından yaralanan Gökhan Kıyga tedavisinin ardından eşinin cenazesine koltuk değnekleriyle geldi.

Cenazeye Kıyga'nın ailesi, yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Pelin Yaşot Kıyga'nın cenazesi toprağa verildi.

Kıyga'nın bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
