Tarsus'ta Apartman Yangını: Hasar Oluştu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmandaki evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel