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Tarsus'ta Apartman Yangını: Hasar Oluştu

Tarsus'ta Apartman Yangını: Hasar Oluştu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmandaki evde çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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