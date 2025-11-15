Haberler

Tarsus'ta Altın Hırsızlığı: İki Kadın Yakalanmaya Çalışılıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yanlarındaki çocukla birlikte bir evden 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen iki kadının yakalanması için polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarında yüzlerini kapatan şüpheliler tespit edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanlarındaki çocukla bir evden altın ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Altaylılar Mahallesi'nde ikamet eden M.Y, evinden 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyalarının çalındığı iddiasıyla emniyete başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 11 katlı apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İncelemede yanlarında bir çocuk bulunan 2 kadının apartmana girerken ve çıkarken yüzlerini kapattığı belirlendi.

Hırsızlığı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin apartmana girişte ve çıkışta yüzlerini kapatmaları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
