Tarsus'ta Altın Hırsızlığı: İki Kadın Yakalanmaya Çalışılıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yanlarındaki çocukla birlikte bir evden 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen iki kadının yakalanması için polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarında yüzlerini kapatan şüpheliler tespit edildi.
Altaylılar Mahallesi'nde ikamet eden M.Y, evinden 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyalarının çalındığı iddiasıyla emniyete başvurdu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 11 katlı apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
İncelemede yanlarında bir çocuk bulunan 2 kadının apartmana girerken ve çıkarken yüzlerini kapattığı belirlendi.
Hırsızlığı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin apartmana girişte ve çıkışta yüzlerini kapatmaları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.