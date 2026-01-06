Haberler

Mersin'de trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 2 bin 719 lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücü E.P, sosyal medya paylaşımları sonrası yakalanarak 2 bin 719 lira ceza aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 2 bin 719 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen sürücü E.P, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 719 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
